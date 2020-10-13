Muş Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muş Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokakların büyük bir kısmını asfaltlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Yaz döneminde kentin birçok mahallesindeki yolları asfaltlayan belediye ekipleri, sezon sonuna kadar çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Saray Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle çay içerek sohbet eden Asya, daha fazla üretip hizmet etmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Muş'un iyi bir seviyeye gelebilmesi için çaba sarf ettiklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"İlimizin eksiklerini önceleyerek belirlediğimiz hizmet programımızı uygulamanın gayretindeyiz. Bir yandan altyapı projesinde sona yaklaşırken diğer yandan yeraltı hatlarının kazısından dolayı tahrip olan yollarımızı, kaldırımlarımızı yeni yüzüne kavuşturuyoruz. Geçen yıldan itibaren asfalt alanında önemli çalışmalar yaptık. Birçok mahallemizin yollarını yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk. Pandemi dolayısıyla bazı planlamalarımız sekteye uğrasa da bunu vatandaşlarımıza hissettirmeden çalışmalarımıza hız verdik. Sezonunun sonuna kadar, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve doğalgaz hatlarının geçtiği tüm yolları asfaltlamayı hedefliyoruz."