MUŞ Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı - Son Dakika

MUŞ Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı

Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldıMUŞ'ta, traktörle ot biçen Erkan Bağlı, tarlada, içinde 5 yavru olan atmaca yuvasını korumaya aldı.

Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı

İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi

MUŞ'ta, traktörle ot biçen Erkan Bağlı, tarlada, içinde 5 yavru olan atmaca yuvasını korumaya aldı.

Yeşilce Mahallesi'nde özel bir çiftliğe ait tarlada bulunan atmaca yuvası, çalışanların dikkati sonucu bulundu. Çiftliğe ait tarladaki otları traktöre bağladığı biçerle biçmeye başlayan Erkan Bağlı, aniden bir atmaca havalandığını gördü. Aracı durdurarak inen Bağlı, kuşun havalandığı yerde 5 yavru ve bir de yumurta olduğunu belirledi. Yuvanın çevresini biçmeyi bırakan Bağlı, otlarla etrafında gölgelik yaptı. Yuvayı korumaya alan Bağlı, yavrulara da eliyle et yedirmeye çalıştı. Bağlı, yavruların büyüyüp uçmalarına kadar yuvayı koruyacağını belirtti.

Çiftliğinin 2 bin 500 dekar arazisi bulunduğunu ve başta kuş ve yılan olmak üzere hayvanların burada yuva yaptığını belirten Haluk Dizdaroğlu, hasat mevsiminde bu tür hayvanlara sıkça rastladıklarını söyledi. Toy, atmaca, kartal, şahin, turna gibi kuşların yuvalarını korumaya aldıklarını ifade eden Dizdaroğlu, "Tarla ve çayırlarda çalışanlar gördükleri yuvaları koruma altına alıyorlar. Onları besleyip büyüttükten sonra yeniden doğal hayatına bırakıyorlar. Doğayla iç içe yaşadığımız için her türlü hayvanı seviyoruz. Hayvan olmazsa doğa olmaz. Çiftlikteki çalışanlardan biri ot biçimi yaparken atmaca yavrularını görmüş ve hemen buraya gelerek yuvayı yavruları koruma altına almış. Onları uçuncaya kadar besleyerek güvenliklerini sağlayacağız" dedi.

Yeşilce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı - Son Dakika

Son Dakika

16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:53 Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:31 Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:05 Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı 00:57 Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma 20:05 Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti 18:22 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Büyük güne saatler kaldı! Son bir umutla Zuhuratbaba'ya akın ettiler
16:18
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
16:07
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
16:01
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
15:56
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
15:53
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
15:32
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
15:30
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
15:25
Galata Kulesi'ni ve Taksim Meydanı'nı satmayı başaran tarihin en büyük dolandırıcısı: Sülün Osman
15:24
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
15:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 16:41:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUŞ Ot biçerken bulduğu atmaca yuvasını korumaya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]