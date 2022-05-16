Muş'ta 16 engelli bir günlüğüne askerlik sevinci yaşadı - Son Dakika

Muş'ta 16 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen program kapsamında 16 engelli evlerinden alınarak alaya getirildi.

Burada tıraş edilen ve üniformaları giydirilen engellilere askerlik eğitimi verildi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen yemin törenine katılan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin ederek bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, Türkiye'de en güzel, anlamlı görevlerden birinin askerlik olduğunu söyledi.

"Ordusuna 'Peygamber Ocağı' diyen aziz bir milletin mensuplarıyız"

Askerlerin törenlerle uğurlandığını belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Askerlik sosyal hayatımızda çok önemli ve anlamlı bir yer tutar. Bu, bizim kültürümüzden ve inancımızdan kaynaklanan bir hassasiyettir. Dünyada ordusuna Hz. Peygamberin adıyla hitap eden bir millet yoktur. Ordusuna 'Peygamber Ocağı' diyen aziz bir milletin mensuplarıyız. Dolayısıyla bu üniforma ve içindeki şahıslar çok değerlidir. Şehit törenlerinde anne babalar her zaman gururlu ve başları dik olarak 'vatan sağ olsun' ve 'bir oğlum daha var onu da vatana veririm' diyor. Bunu cenaze sırasında söylüyorlar. Dünyada böyle asil davranabilen bir millet herhalde yoktur. Onun için göz bebeğimiz olarak ifade ettiğimiz bu ordumuza ve jandarmamıza mensup olmanın gururunu yaşamalısınız sevgili gençler. Askerliğin bir günü de bin günü de aynı. Bir gün giydiniz bu formayı artık ömür boyu bunun şanını, şerefini taşıyacaksınız."

İl Jandarma Komutanı İlhan Şen de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında 16 engellinin bir günlüğüne askerlik yaptığını kaydederek, "Temsili askerlik uygulaması yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergedir. Bugün engelli vatandaşlarımızın bir süre askeri ortamda yaşamalarını sağladık. Aramıza katılan engelli vatandaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermektedir." dedi.

Engellilerden Emircan Diner de arkadaşları adına bir konuşma yaptı.

Terhis belgelerini alan engelliler, protokol üyelerine sarılıp selam vererek mutluluklarını ifade etti.

Köpek timinin gösterisi ve fotoğraf çekimiyle sona eren törene, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve engellilerin aileleri katıldı.