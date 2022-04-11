Muş'ta 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz başkanlığında 2022 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda, geçen yılki yatırımlar ile planlanan projelerin ele alındığı belirtildi.

Kentte 2022 Yılı 2. Dönem Yatırım Programında 9 sektörde toplam 169 projenin yer aldığı, bu projelerden 49'unun belediyelere ait olduğunu aktarılan açıklamada, yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin 4 milyar 141 milyon 513 bin 894 lira olduğunu ifade edildi.

Yatırımlar için bu yıl dönem sonuna kadar 21 milyon 8 bin 397 lira harcama yapılarak yüzde 6 oranında nakdi gerçekleşme ve yüzde 47 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yere verildi:

"2022 yılı dönem sonuna kadar tamamlanan yatırım proje sayısı 18, devam eden proje sayısı 77, ihale aşamasındaki proje sayısı 28 ve başlanmayan proje sayısı ise 46 adettir. Yatırımlar 2022 yılı ödeneği bakımından sektörel bazda değerlendirildiğinde 43 proje ve 116 milyon 395 bin 764 ödeneği ile eğitim birinci sırada, 18 proje ve 114 milyon 774 bin 945 lira ödeneği ile diğer kamu hizmetleri sektörü ikinci sırada, 28 proje ve 27 milyon 106 bin 378 lira ödeneği ile tarım sektörü üçüncü sırada yer almaktadır."

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe kaymakamları, DSİ, Karayolları, İller Bankası Bölge Müdürlüklerinin yetkilileri, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların müdürleri katıldı.