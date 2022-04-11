Muş'ta 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

11.04.2022 21:58
Muş'ta 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz başkanlığında 2022 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz başkanlığında 2022 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda, geçen yılki yatırımlar ile planlanan projelerin ele alındığı belirtildi.

Kentte 2022 Yılı 2. Dönem Yatırım Programında 9 sektörde toplam 169 projenin yer aldığı, bu projelerden 49'unun belediyelere ait olduğunu aktarılan açıklamada, yatırım programında yer alan projelerin toplam bedelinin 4 milyar 141 milyon 513 bin 894 lira olduğunu ifade edildi.

Yatırımlar için bu yıl dönem sonuna kadar 21 milyon 8 bin 397 lira harcama yapılarak yüzde 6 oranında nakdi gerçekleşme ve yüzde 47 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yere verildi:

"2022 yılı dönem sonuna kadar tamamlanan yatırım proje sayısı 18, devam eden proje sayısı 77, ihale aşamasındaki proje sayısı 28 ve başlanmayan proje sayısı ise 46 adettir. Yatırımlar 2022 yılı ödeneği bakımından sektörel bazda değerlendirildiğinde 43 proje ve 116 milyon 395 bin 764 ödeneği ile eğitim birinci sırada, 18 proje ve 114 milyon 774 bin 945 lira ödeneği ile diğer kamu hizmetleri sektörü ikinci sırada, 28 proje ve 27 milyon 106 bin 378 lira ödeneği ile tarım sektörü üçüncü sırada yer almaktadır."

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe kaymakamları, DSİ, Karayolları, İller Bankası Bölge Müdürlüklerinin yetkilileri, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
Sanatın Her Rengine Bulanmak Bir Terapi Gibi Sanatın Her Rengine Bulanmak Bir Terapi Gibi Kışı atlatan besicileri yüksek maliyetli çoban telaşı sardı: 8 bin lira maaşla çoban bulmakta zorlanıyorlar Kışı atlatan besicileri yüksek maliyetli çoban telaşı sardı: 8 bin lira maaşla çoban bulmakta zorlanıyorlar

İlker Gündüzöz, Yatırım, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:40 AB, iki ülkenin daha üyelik sürecini başlattı
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 22:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement