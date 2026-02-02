Muş'ta 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Muş'ta 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

02.02.2026 23:35
Muş'ta jandarma, bir araçta 45 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Muş'ta jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Güzeltepe köyünde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda bir şahsın aracında bandrolsüz kıyılmış tütün taşıyacağı bilgisine ulaşan ekipler, Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda bugün söz konusu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 90 bin lira olan 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilerek, el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili savcılığın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

