Üye Girişi
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı - Son Dakika

Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı

26.01.2022 10:31
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı

MUŞ'ta kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, bu kış da yem fabrikasına akın etti.

MUŞ'ta kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, bu kış da yem fabrikasına akın etti. Fabrikanın sahibi ve çalışanlar, kuşlar için her gün alana buğday ve mısır bırakıyor.

Muş'te etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı kentte sıcaklık ise eksi 15 derecelere kadar düştü. Toprak beyaz örtüyle kaplanınca doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, her yıl olduğu gibi bu sene de Hasköy ilçesi kara yolu üzerindeki yem fabrikasına akın etti. Karın 5 ay boyunca kalkmadığı kentte fabrikanın etrafından ayrılmayan güvercinleri, fabrika sahibi ve çalışanlar buğday ve mısır atarak besliyor.

Kuşları doyurmak için işçilerle birlikte ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikası sahibi Salih Dalkaya, "Güvercinler her yıl bu mevsimde misafirimiz olur. Kuşların günlük yem ihtiyaçlarını karşılarız, mart ayına kadar güvercinler misafirimizdir, daha sonra kargalar ve eylüle doğru da serçeler gelir. Göç mevsimlerinde gelen tüm kuşları da sevgiyle beslemeye çalışırız" diye konuştu.

Fabrika çalışanlarından Çetin Başaran ise, "Burası kış memleketi. 5 ay boyunca karların altında olduğumuzdan her taraf bembeyaz. Bu nedenle kuşlar, zorunlu olarak misafirimiz oluyor. Onları bir kış boyu besliyoruz. Sonuçta onlar da birer can. Ne olursa olsun, hangi hayvan olursa olsun bizim bunlara yardımcı olmamız lazım" dedi.


Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı
YORUMLAR
500

Fabrika, Buğday, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı - Son Dakika


Kerimcan Durmaz ve arkadaşları iç çamaşırlarıyla karda poz verdi, yorumlara alev emojisi yağdı Kerimcan Durmaz ve arkadaşları iç çamaşırlarıyla karda poz verdi, yorumlara alev emojisi yağdı         
10:32
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12

Son Dakika Haberleri
10:15 Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı
10:10 ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı
10:04 Antalya'da belediyeden esprili ''tuzlama'' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
10:01 İşsizlik için yeni hamle! 6 aydan fazla işsiz olan kişilere devlet desteği
09:56 Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi
09:55 Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor
09:49 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?
09:44 İstanbul'da bir kepçe suya gömüldü, operatör yaşamını yitirdi
09:33 Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
09:32 Hükümetten istihdam hamlesi! Son 6 aydır işsiz olanları işe alanlara 7 bin 693 liraya kadar destek verilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 10:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta aç kalan kuşlar, yem fabrikasının çevresini sardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement