Muş\'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik makamında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılı boyunca yürüttüğü asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Avni Çakır, 2025 yılında kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında kent genelinde toplam 2 bin 322 asayiş olayının meydana geldiğini söyledi. Bu sayının, 2024 yılında yaşanan 2 bin 450 asayiş olayına kıyasla yüzde 5,5 oranında azalış gösterdiğini belirten Çakır, söz konusu düşüşün alınan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla sağlandığını ifade etti.

Vali Çakır, Muş'ta huzur ve güven ortamının korunması için emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceğini kaydederek, "2025 yılında meydana gelen 2 bin 322 olayın 98,8'i aydınlatılarak meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasında büyük bir başarı sağlanmıştır. İlimizde 2024 yılında terör örgütlerine yönelik 1144 operasyon, 2025 yılında ise 1138 operasyon yapılmıştır. TEM olaylarında yüzde 0,5 oranında bir azalış olduğunu göstermektedir. 2025 yılında yapılan operasyonlarda 119 kişi gözaltına alınmış bu şahıslardan 17 şahıs tutuklanmış 6 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2025 yılında, 2 bin 127aranan şahıs yakalanmıştır. Suçlularla mücadelemizin kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Kaçakçılık suçlarına yönelik 2025 yılında 205 operasyon gerçekleştirildiğini söylen Vali Çakır, "Bu sayı 2024 yılında gerçekleştirilen 182 operasyona kıyasla kaçakçılık olaylarında planlı çalışmaların artmasına bağlı olarak yüzde 12,6 oranında artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Muş'ta 2025 yılında 105 operasyon gerçekleştirilmiş, bu sayı 2024 yılında gerçekleştirilen 66 operasyona kıyasla yüzde 59 oranında artarak ilimizde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir. 2025 yılında yapılan operasyonlarda 159 kişi gözaltına alınmış 96 şahıs tutuklanmış 17 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan başarılı operasyonlarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 oranında artış yaşanmıştır. 2025 yılında yapılan uyuşturucu madde kullanımından toplam 563 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla mücadele kısmında 2024 yılında suç unsuru barındıran 924 hesap tespit edildiği ve 2025 yılında bu sayı yüzde 2,8 artarak 950 hesaba yükseldiğini ifade eden Çakır, "Terör iltisaklı olduğu değerlendirilen 635 hesap kullanıcına işlem yapılmış, 30 kişi gözaltına alınmış, 10 şahıs tutuklanmıştır. 2025 yılında nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 6 operasyon yapılmış, 20 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi ise tutuklanmıştır. Çevrimiçi çocuk istismarı suçu kapsamında 6 operasyon yapılmış, 7 şahıs gözaltına alınmıştır. 2025 yılında 505 bin 698 araç denetlemiş bu denetimlerde 46 bin 167 araca idari işlem uygulanmıştır. 2025 yılında 7 bin 324 kişi denetlenmiş bu denetimlerde 201 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevki sağlanmıştır. Ayrıca göçmen kaçakçılığına yönelik 2025 yılında 63 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 10 organizatör yakalanarak tutuklanmıştır. Toplam 435 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 503 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ve İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer katıldı. - MUŞ