Muş'ta bir belde ve bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

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Muş'ta bir belde ve bir köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ve Bulanık ilçesi Demirkapı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ve Bulanık ilçesi Demirkapı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs testlerinin pozitif çıkması ve köy içi temasının çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Bulanık ilçesine bağlı Demirkapı köyü ile Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.
Öte yandan; Muş'ta daha önce merkeze bağlı Yazla, Alagün ve Bulanık ilçesi Yazbaşı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Yeni alınan kararla karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı altıya yükselmiş oldu. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:03 Kaynak: İHA
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