Muş'ta Çocuklar İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş'ta Çocuklar İçin Eylem

28.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler Muş'ta eylemlerine devam etti, teslimat talep etti.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan baba Halit Altun, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Diyarbakır ve Muş'ta çocukları için eylemlerini sürdürdüklerini anlatan Altun, "Onlardan istediğimiz tek şey çocuklarımızdır. Başka hiçbir talebimiz yok. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz herhangi bir çıkarın peşinde değiliz, tek derdimiz evlatlarımızdır. Çocuklarımız, annelerin ve babaların size nasıl seslendiğini, neden çağrıda bulunduğunu anlayın. Gelin, başkalarına uşak olmayın. Ülkenize, vatanınıza, annenize, babanıza ve ailenize geri dönün. Size verebileceğimiz tek tavsiye budur." diye konuştu.

Oğluna seslenen Altun, "Neden sesimizi duymazdan geliyorsunuz? Sözlerimizi, tavsiyelerimizi unutmayın ve geri dönün. Dağlarda, taşların arasında neden hayatınızı kaybediyorsunuz? Sizi kandırarak götürdüler. Bilin ki bu yolun bir sonu yoktur." dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise "Yıllardır evlat hasreti çekiyorum. Bu karda, kışta gelip burada nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın teslim olmasını istiyoruz. Yıllardır süren hasretin son bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Çocuklar İçin Eylem - Son Dakika

Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:53:15. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Çocuklar İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.