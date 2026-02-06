Muş'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.
Sunay Mahallesi'ndeki İmam-ı Şafii Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlit okutulan programda İl Müftüsü İbrahim Yavuz, depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.
Vali Avni Çakır'ın katıldığı programda AFAD ve Kızılay görevlileri, vatandaşlara ikramlarda bulundu.
Programın ardından Çakır ve katılımcılar, deprem konulu fotoğraf sergisini gezdi.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Deprem Şehitleri İçin Mevlit - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?