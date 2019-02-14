Muş'ta "Emeğe Kadın Eli" Projesi

Muş'ta "Emeğe Kadın Eli" projesi kapsamında kurslara katılan kadınların hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Muş'ta "Emeğe Kadın Eli" projesi kapsamında kurslara katılan kadınların hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.



Muş Valiliğince desteklenen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 167 kadın, nakış, takı tasarım, filografi, halı ve kilim kurslarında 7 ay eğitim gördü.



Kursların tamamlamasıyla kadınlar, hazırladıkları ürünleri kuruma bağlı Çocuk Evleri Sitesi hizmet binasında sergiledi.



Sergiyi gezen Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, yaptığı açıklamada, bu tür proje, sergi ve aktivitelerin bölgede yaşayan kadınların sosyal hayatının değişmesi, gelişmesi daha modern bir hale gelmesi adına çok ciddi faydalarının olduğunu söyledi.



Valilik olarak bu projeleri desteklediklerini ve bundan sonrada desteklemeye devam edeceklerini belirten Kocabey, ürünleri hazırlayan kadınlara teşekkür etti.



Belediye Başkanı Feyat Asya da sergide emeği geçen kadınlara teşekkür ederek, "Kadın annedir, kadın eştir, kadın kardeştir, kadın toplumun yüzde 51'idir, 50'si değildir."dedi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ise 7 ay süren kurslara katılan kadınların hem meslek sahibi olduğunu hem de güzel ürünler ortaya çıkardıklarını ifade etti.



Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, kurum amirleri ve kadınlar katıldı.

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