Muş'ta eski cezaevi kütüphane oluyor - Son Dakika

Bulanık Belediye, 60 yıl önce yapılan ve 2009 yılından beri kullanılmayan harabe halindeki cezaevi binasını kütüphaneye dönüştürüyor.

Uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan eski binanın eğitim yuvasına dönüştürülmesi için tadilat çalışmalarına başlandı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi, cezaevi olarak kullanılan binanın 10 yıldır metruk, yıkılmaya yüz tutmuş durumda olduğunu söyledi.

Binayı kütüphane olarak restore etmeye karar verdiklerini belirten İlidi, "Bu binada ıslah olan insanlar belki de gelip bu binada kitap okuyacak, çocukları ders çalışacak, çocukları sınavlara hazırlanacak ve güzel günlere şahitlik edecekler" diye konuştu.