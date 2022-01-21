MUŞ'TA EVLERİN BALKONLARI BRANDALARLA KAPATILDI - Son Dakika

HAVA sıcaklıklarının sıfırın altında 15-20 derece arasında değişen Muş'ta, vatandaşlar soğuktan korunmak için evlerinin balkonlarını brandayla kapattı.

Muş'ta 2 gün süreyle etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ila 20 derece arasında değiştiği kent merkezinde soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar, ilginç yollara başvuruyor. Araçlarını battaniye ile saran vatandaşlar, evlerini soğuktan korumak amacıyla balkonları naylon ve brandalarla kapatmaya başladı.

Zafer Mahallesindeki evinin balkonunu brandayla kapatan Sedat Karakaya, "Bu yıl havalar çok soğuk, evin balkonunu brandayla kapatarak soğuğun eve girmesini önledik, Mahallede birçok vatandaş balkonlarını branda ile çevrelediler" dedi.

Kamyonetinin motorunun soğuktan donduğunu söyleyen Mehmet Demir, "Soğuktan arabamı, evimin balkonunu branda, naylonla sardım. Buna rağmen aracım çalışmadı. Aracı çalıştırmak için tezek yakarak motorunu ısıtmaya çalışıyorum" diye konuştu.