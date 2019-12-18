Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı - Son Dakika

Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı

7 saat önce

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto, Bulanık ve Erentepe belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi.

Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı, System.String[]

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto, Bulanık ve Erentepe belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu'nun "terör örgütü üyesi olmak", Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik'in "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği ifade edildi. Söz konusu 3 belediye başkanının haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış olması nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığın 17 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin Bulanık Belediye Başkan Vekili ve Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili olarak, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın ise Varto Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi. - MUŞ

Bulanık, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:42 Kaynak: İHA
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