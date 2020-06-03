Muş'ta itfaiye personeline eğitim verildi - Son Dakika

Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personele hizmet içi eğitim verildi.

Belediyede yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu, Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde personele yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Yangına ilk müdahale, yangın çeşitleri, yangın söndürme metotları ile hangi yangına nasıl ve hangi araçlarla müdahale edileceği konularında bilgilerin verildiği eğitimde, slayt gösterimleriyle kamuoyunda büyük yankı uyandıran yangınlar ve bu yangınlarda yapılan doğrular ile hayati önem taşıyan yanlışlar masaya yatırıldı.