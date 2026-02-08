Muş'ta Kar Festivali Coşkusu

MUŞ'ta 'Sporla Isınan Gençlik' sloganıyla düzenlenen 'Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterisi yapılan festivale katılanlar, kayak, kızak ve şambrellerle kaymanın keyfini yaşadı. Davetlilere ekmek arası köfte ikram edildi.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güzeldağ Kayak Merkezi'nde 'Kar Festivali' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterisi yapıldı. Davetliler, Norm Ender'in Cumhuriyetin 100'üncü yılı için yazıp bestelediği 'Parla' marşını okudu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın kayak merkezinde açtığı yerli silah ve teçhizatlar sergisi davetlilerin ilgisini çekti. Katılımcılar, festivalde gösteri yapan iz takip köpeğiyle bol bol fotoğraf çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kayak merkezinde basketbol, voleybol, matrak, dart ve balon futbolu alanlarında çocuklar ve gençler oyunlar oynayarak eğlendi.

Festivalde en büyük eğlence kayakta yaşandı. Katılımcıların bazısı kayak yaparken bazıları kızak ve şambrellerle yokuş aşağı kaymayı tercih etti. Yerel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde gün boyu kızak kayan ve halay çeken davetlilere ekmek arası köfte ikram edildi. Ailesiyle festivale katılan Gökmen Çiçek, çok eğlendiklerini söyledi. Gökmen Çiçek, "Hafta sonu düzenlenen festival hem bizim için hem de çocuklar için çok iyi ve eğlenceli oldu" dedi.

Festival süresince kayak ya da kızak yaparken kaza geçiren vatandaşlara jandarma ekibi yardımcı olarak ambulans kar motoruyla ambulansa taşıdı.