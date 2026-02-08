Muş'ta Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş'ta Kar Festivali Coşkusu

08.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen Kar Festivali'nde kayak, yamaç paraşütü ve çeşitli oyunlarla renkli anlar yaşandı.

MUŞ'ta 'Sporla Isınan Gençlik' sloganıyla düzenlenen 'Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterisi yapılan festivale katılanlar, kayak, kızak ve şambrellerle kaymanın keyfini yaşadı. Davetlilere ekmek arası köfte ikram edildi.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güzeldağ Kayak Merkezi'nde 'Kar Festivali' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterisi yapıldı. Davetliler, Norm Ender'in Cumhuriyetin 100'üncü yılı için yazıp bestelediği 'Parla' marşını okudu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın kayak merkezinde açtığı yerli silah ve teçhizatlar sergisi davetlilerin ilgisini çekti. Katılımcılar, festivalde gösteri yapan iz takip köpeğiyle bol bol fotoğraf çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kayak merkezinde basketbol, voleybol, matrak, dart ve balon futbolu alanlarında çocuklar ve gençler oyunlar oynayarak eğlendi.

Festivalde en büyük eğlence kayakta yaşandı. Katılımcıların bazısı kayak yaparken bazıları kızak ve şambrellerle yokuş aşağı kaymayı tercih etti. Yerel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde gün boyu kızak kayan ve halay çeken davetlilere ekmek arası köfte ikram edildi. Ailesiyle festivale katılan Gökmen Çiçek, çok eğlendiklerini söyledi. Gökmen Çiçek, "Hafta sonu düzenlenen festival hem bizim için hem de çocuklar için çok iyi ve eğlenceli oldu" dedi.

Festival süresince kayak ya da kızak yaparken kaza geçiren vatandaşlara jandarma ekibi yardımcı olarak ambulans kar motoruyla ambulansa taşıdı.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:28:10. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.