Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika

Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

13.03.2021 09:53

Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisiMUŞ'ta, karın geçit vermediği 134 köy yolundan 39'u ulaşıma açıldı.

Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

MUŞ'ta, karın geçit vermediği 134 köy yolundan 39'u ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu 95 köy yolunda güçlükle ilerleyebiliyor.

Bahar havası yaşanırken yeniden kar yağışının etkili olduğu Muş'ta, yaşam adeta durma noktasında geldi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 134 köy yolu ise ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlatan ekipler, 134 köy yolundan 39'unda ulaşımı sağladı. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, geriye kalan 95 köy yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

MAHSUR KALANLARIN İMDADINA YETİŞİLDİ

Şehir merkezine 60 kilometre mesafede bulunan ve tipi ile fırtınanın kesintisiz etkisini gösterdiği yaklaşık 10 köyün bağlı olduğu Bostanket Grup Köy Yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişti. Tipi ve fırtınanın yol açma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede ekipler, güçlükle ilerleyebildi.

Tipi ve fırtınanın etkili olduğu köy yolunda minibüsüyle mahsur kalan Mahfuz Tanrıkulu, 'Allah razı olsun İl Özel İdaresi ekipleri geldi, bizleri kurtardı. Çok teşekkür ediyorum. Köye yolcuları bıraktıktan sonra Muş merkeze geri dönüş yapacaktım. Tipi ve fırtına nedeniyle burada mahsur kaldım. Burada 1 metreden fazla kar var' dedi.

Muş'ta bahar havası yaşanırken kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten İl Özel İdaresi Ekip Şefi Muhammed Yentür ise, 'İl Özel İdaresi ekipleri olarak köy yollarında çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

TİPİ VE FIRTINAYA RAĞMEN YOLLAR AÇILIYOR

Tipi ve fırtınaya rağmen yollarda karla mücadele çalışmasını kesintisiz olarak sürdürdüklerinin ifade eden iş makinesi operatörü Necati Arslan da, 'Bahar mevsiminin yaşandığı Muş'ta, kar yağışı yeniden etkili oldu. Birçok köyümüzün yolu ulaşıma kapandı. Bizler, İl Özel İdaresi ekipleri olarak çalışmalarımızı hemen başlatıp, vatandaşımıza hizmeti götürmekteyiz. Tipi ve fırtına bizi çok etkiliyor ama durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

Fırtına, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika


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