Muş'ta rektörün

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medyada "evde kal" çağrısında bulunan Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a çektikleri video ile destek verdi.

MŞÜ Rektörü Polat, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin evden çıkmamaları için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Çektiği "evde kal" videosunu üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Polat'a öğrenciler de aynı şekilde karşılık verdi.

Eğitime ara verilmesi nedeniyle evlerine giden Varto MYO İyilik Topluluğu öğrencileri, "evde kal" mesajlarını içeren video hazırlayarak insanlara evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Polat, yaptığı açıklamada, öğrencilerin önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyledi.

Öğrencileri duyarlılıklarından dolayı kutlayan Polat, şöyle konuştu:

"Gösterilen hassasiyet Kovid-19'la mücadelede ümit verici bir duyarlılık örneği. Ülke olarak devletimiz tarafından virüse karşı alınan tüm önlemlere uymamız gerekiyor. Koronavirüs salgınının önüne geçmenin en etkili yolu evlerimizde kalmak, sosyal mesafeyi korumak, başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak ve temizliğe önem vermektir. Tüm öğrencilerimize ve milletimize sağlıklı günler diliyorum."

MYO öğrencilerinden Kübra Bildirici de rektörlerinin yaptığı çağrıya destek olmak için video çektiklerini söyledi.

Farklı şehirlerdeki arkadaşlarıyla sosyal ağlar üzerinden irtibat kurduklarını anlatan Bildirici, "Danışman hocamız Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz'ın desteğiyle videoyu hazırladık. Devletimizin mücadele ettiği bu salgında öğrenciler olarak elimizden gelen desteği sunmaya çalıştık." dedi.