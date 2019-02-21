Muş'ta "Şehir ve Beden Siyaseti" Konferansı

AK Parti
Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili " Türkiye
'de şehrin kimin yöneteceğine karar vermek için önümüzde çok önemli bir seçim var. Hepimiz vereceğimiz bu kararın arifesindeyiz. 5 yılda bir bu kararı veriyoruz. Bazı ülkelerde emin olun böyle şeyler hiç yok, özellikle Ortadoğu'da böyle bir demokrasi görmek mümkün değil." ifadesini kullandı. Muş
Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Muş Alparslan Üniversitesi
'nin (MŞÜ) iş birliği ile öğretmenevinde düzenlenen "Şehir ve Beden Siyaseti" konferansına Belediye Başkanı Feyat Asya
, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve partililerle öğrenciler katıldı.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, konferansta yaptığı konuşmada, seçimlerin önemine değindi.
"Seçimler bir milleti millet yapan, kendi kaderini tahin etme yolunda çok büyük bir öneme sahiptir." diyen Aktay şunları kaydetti:
"Türkiye'de seçimler sayesinde 5 yılda bir yöneticiler halkın karşısına çıkıp bir not istiyorlar. Hem halk için hem yöneticiler için seçimler bir nimettir. Çünkü yöneticiler bazen kötü yönetici olduklarını fark etmeyebilirler işte halkın önüne o karneyi vermek için müthiş bir fırsattır seçimler. Kim korkar seçimlerde halkına dürüst olmayanlar korkar. Çünkü 5 yıl sonra halkın karşısına çıkıp yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını verecek. Türkiye'de şehrin kimin yöneteceğine karar vermek için önümüzde çok önemli bir seçim var. Hepimiz vereceğimiz bu kararın arifesindeyiz. 5 yılda bir bu kararı veriyoruz. Bazı ülkelerde emin olun böyle şeyler hiç yok, özellikle Ortadoğu'da böyle bir demokrasi görmek mümkün değil."
Arap dünyasının kendilerinden çok geri olduğunu ve gıpta ile baktıklarını belirten Aktay, "Şu an her bir ülkenin başında birer diktatör var ve bunların halkına hesap verme gibi bir dertleri yok. Dün Mısır
'da 9 masum genç idam edildi. Şu anda Mısır sefalet içerisinde, demokrasi ve insan hakları yok. Şu anda Mısır zindanlarında 100 binin üstünde sadece siyasi tutuklu bulunmakta." diye konuştu.
Türkiye'nin dünyade ekonomik büyüklükte 17. sırada olduğunu, 2023 yılında ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini dile getiren Aktay, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu hedefe hızla ilerliyorduk ve gerçekleşmesi çok mümkündü ama biraz geciktirilmiş söylemem gerekiyor. Sebebi de özellikle 2013 yılından itibaren arka arkaya maruz kaldığımız darbeler, maruz kaldığımız bir takım müdahaleler. Bu, süreci biraz yavaşlattı."
Konferansın ardından Aktay, katılımcılara imzaladığı kitabını hediye etti.