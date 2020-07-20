Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar Karasu Nehri'nde serinliyor - Son Dakika

Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar, Karasu Nehri'nde serinliyor.

Kentte son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla çocuklar, Kurtik Dağı eteklerinde doğal kaynak sularıyla oluşan Çar Çayı ve Karasu Nehri'ne akın etti.

Nehir üzerindeki köprüden suya atlayan, Çar Çayı'nda küçük göletler oluşturan çocuklar, burada yüzerek serinledi.

Çocuklardan Eyüp Türkmen, sıcaktan bunaldıklarını söyleyerek, "Hava çok sıcak. Biz de tarlada çalışıyoruz. Serinlemek için de Karasu Nehri'ne giriyoruz. Suda da hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz." dedi.

Hakan Demir de serinlemek için Çar Çayı üzerinde gölet oluşturarak suya girdiklerini söyledi.