Muş'ta Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

10.01.2026 13:17
Muş'un Malazgirt ilçesinde silah ve tarihi eserler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde silah, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyade tüfeği, 535 fişek, 4 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 av tüfeği namlusu, şarjör, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 6 bilezik, 14 obje ve yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

