Muş'ta Sütçü Koyun Kuzuları Doğdu

30.01.2026 16:01
MŞÜ, bölge iklimine uyumlu sütçü koyunların ilk kuzularını dünyaya getirdi. 41 yavru doğdu.

Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) yürütülen "İl Koşullarında Sütçü Koyun Tipi Geliştirme Projesi" kapsamıında geliştirilen koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi.

MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademisyenleri, ilin iklimine uyum sağlayan, süt verimi yüksek koyun tipinin geliştirmesi için iki yıl önce çalışma başlattı.

"İl Koşullarında Sütçü Koyun Tipi Geliştirme Projesi" kapsamında Sivas, Iğdır, Karaman ve Şanlıurfa'dan getirilerek çiftleşmeleri sağlanan koyunlar bu yıl ilk doğumlarını gerçekleştirdi.

Hayvancılık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bakılan kuzuları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, bu yıl 41 kuzunun dünyaya geldiğini söyledi.

Hayvancılık alanında bölgesel kalkınmaya öncülük edecek projeyle bölge şartlarına uyumlu, verimli ve sütçü özellikler taşıyan bir koyun tipinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Alican, şunları kaydetti:

"Özellikle Muş koşullarına uygun sütçü koyun yetiştirme projemiz artık ilk ürünlerini vermeye başladı. Geçtiğimiz ay 41 kuzumuz doğdu. İnşallah önümüzdeki ay da yine bir o kadar daha kuzumuz doğacak ve hızlı bir biçimde bu projenin daha sonraki aşamalarına geçeceğiz. Farklı illerden getirdiğimiz farklı koyun ırklarını Muş'a adapte etmeye çalışıyoruz. Onların Muş'a adaptasyon süreçlerini takip ediyoruz. İnşallah birkaç yılda bu projemizin çok önemli ve güzel sonuçları olacak."

Bölgede hayvancılık potansiyelini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Alican, "İnşallah bahar aylarından itibaren yalnızca koyun ve kuzu çalışmaları değil aynı zamanda büyükbaş hayvan, özellikle mandacılıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Yine tavukçulukla alakalı çalışmalarımız var. Son aşamaya geldik." dedi.

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur Şahin ise "Amacımız bu şartlarla adaptasyon yeteneği yüksek, mera koşullarına uyumlu bir sütçü koyun tipi geliştirmek. Yüksek verimli, adaptasyon yeteneği yüksek olan hayvanların koçlarını çiftçilerimize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Muş, Son Dakika

