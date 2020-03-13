Muş'ta üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi - Son Dakika
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Muş'ta üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi

6 saat önce

Muş Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

Muş'ta üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi, System.String[]

Muş Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

İçişleri Bakanlığınca mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin hedef kitlesinde olan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenliyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılığının zararlarını anlattı.

Narkotik köpeği "Caka" öğrencilere gösteri yaptı. Öğrenciler, seminerin ardından narkotik köpeği "Caka" ile fotoğraf çektirdi.

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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