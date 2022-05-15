Muş'ta Yeniden Refah Partisi üyeleri açtıkları stantta projelerini anlattı - Son Dakika
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Muş'ta Yeniden Refah Partisi üyeleri açtıkları stantta projelerini anlattı

15.05.2022 14:58
Muş'ta Yeniden Refah Partisi üyeleri açtıkları stantta projelerini anlattı

Muş'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı üyeleri, açtıkları stantta vatandaşlara çalışmalarını ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Muş'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı üyeleri, açtıkları stantta vatandaşlara çalışmalarını ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

İstasyon Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kerem Şen, gazetecilere, Yenide Refah Partisi'nin Türkiye genelinde günden güne büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Muş için çok önemli projeleri hayata geçireceklerini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Erbakan hocamızın döneminde Muş Şeker Fabrikası'nın temelini atıldı. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın önderliğinde Muş'ta iki fabrika kurulacak. Bu fabrikalarla ilgili önümüzdeki aylarda Genel Başkanımızın kendisi açıklayacak. Şu anda sahadayız ve vatandaşımızla bir aradayız. Halkımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Halkımız Erbakan hocamızı yad ediyor. İkinci 40 yılda da inşallah Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan var. Biz de var gücümüzle gayret göstereceğiz. Erbakan hocamızın bazı projeleri yarım kalmıştı. Genel Başkanımız bu projeleri gerçekleştirecek."

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Refah Partisi, Fatih Erbakan, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta Yeniden Refah Partisi üyeleri açtıkları stantta projelerini anlattı - Son Dakika


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