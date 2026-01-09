Muş'ta Yüzyılın Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
Muş'ta Yüzyılın Konut Projesinde Hak Sahipleri Belirlendi

09.01.2026 15:24
Muş'ta, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 142 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Muş'ta, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 142 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların kampanya sayesinde ev hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

İl genelinde 2 bin 142 konut için kura çekileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"500 bin konut, çarpı 4 dersek 2 milyon nüfusa hitap edecek bir proje. Dünya üzerindeki birçok devletin nüfusundan fazla. Vatandaşların hayalleri gerçek olacak. Kurada ismi çıkacak vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Böylesine muazzam bir projeyi hem ilimize hem ülkemize kazandıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ise TOKİ konutlarının sadece estetik yapılar değil afetlere karşı dimdik ayakta duracak huzurlu kaleler olduğunu ifade etti.

Projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Coşkun, "81 ilimizin tamamını kapsayan bu 500 bin konutluk dev proje, sadece bir inşaat faaliyeti değil, dar gelirli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin ve şehit yakını ile gazilerimizin yuva sahibi olmasını sağlayan devasa bir toplumsal refah hareketidir. Yatay mimariyi esas alan, yerel değerlerimizi modern şehircilikle buluşturan bu proje, çevre dostu yapısı, enerji verimliliği ve depreme dayanıklı teknolojisiyle ülkemizin yarınlarına vurulmuş en güçlü mühürdür." dedi.

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca da "Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahipleri belirleme kurasında heyecan ve mutluluğu birlikte yaşayacağız. Bu proje devletimizin ortaya koyduğu tarihin en büyük kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı ilgilendirmekte. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden sağlıklı, huzurlu ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Kura çekilişini heyecanla bekleyen vatandaşlar da projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Programa, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
