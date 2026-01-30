Muş'taki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş'taki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi

30.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzeldağ Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve kar yağışı ile 25 binden fazla kayakseveri misafir etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Güzeldağ Kayak Merkezi, kar yağışı ve yarıyıl tatilinin etkisiyle yıl başından bu yana 25 bini aşkın kayakseveri ağırladı.

En çok karın yağdığı iller arasında bulunan Muş'ta kar seviyesinin yeterli düzeye ulaşmasıyla merkeze 8 kilometre uzaklıkta yer alan 2 bin 300 rakımlı merkezde kayak sezonu açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bakım ve onarım çalışmaları yapılan merkezde, yarıyıl tatilinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yıl başından bu yana 25 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkeze gelenler, aileleriyle hem kayak hem de piknik yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

"Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, sezon açılmadan kayak merkezinin bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

Kayak merkezinin yıl başından itibaren kayakseverlerin hizmetine hazır hale getirildiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizde iki pistimiz bulunmakta. Yeterli kar yağışının ardından pistlerimiz hazır hale getirilerek halkımızın hizmetine açıldı. Birinci pistimiz 1400 metre, ikinci pistimiz 1600 metre uzunluğunda. Yöre halkı kayak merkezimize ilgi gösteriyor. Sezon açıldığı günden bu yana 25 bini aşkın vatandaşımız kayak merkezimize geldi. Bazı vatandaşlarımız burada piknik yapıyor ve güzel vakit geçiriyor. Tüm imkanlarımızla vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kayak merkezimize çevre illerden ve ilçelerimizden ilgi var. Ziyaretçi sayısının sezon sonuna kadar yüksek bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum."

"Çok eğlenceli bir yer"

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Sida Oğlağo ise "Yarıyıl tatilini burada değerlendiriyoruz. Muş'un vakit geçirecek en güzel yerlerinden biri. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Vatandaşlar için de çok eğlenceli bir yer." dedi.

Kayseri'den gelen Selim Tunçbilek de çocuğunun Muş'ta kamu görevlisi olarak görev yaptığını belirterek, "Yarıyıl tatilinde torunumu kayak merkezine getirdim. Çok güzel bir mekan. Tüm vatandaşlarımıza imkan buldukça buraya gelmelerini tavsiye ederim. Burası kayak yapılabilecek, eğlenilebilecek, hoşça vakit geçirilebilecek bir merkez. Ayrıca kayak merkezi hem bedensel hem de ruhsal sağlığımızı koruyabileceğimiz çok güzel bir mekan." ifadelerini kullandı.

Babasının karne hediyesi olarak kendisini kayak merkezine getirdiğini anlatan ortaokul öğrencisi Zeliha Beren Baran ise güzel vakit geçirdiklerini, burasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Vildan Aktı ise yarıyıl tatilinin güzel geçtiğini anlatarak, "Karne hediyesi olarak annem ve babam bizi buraya getirdi. Şu an çok mutluyuz ve eğleniyoruz. Uzun zamandır kayak merkezine gelmemiştim. Kendimi pamukların içinde gibi hissediyorum. Kayarken çok eğleniyorum. Bazen birine çarpacağım diye çok korkuyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Etkinlik, Misafir, Kültür, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'taki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:21:46. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'taki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.