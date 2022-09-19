Bulanık'ta "Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Bulanık'ta "Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2022 16:12
Bulanık'ta "Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Kıdemli Çavuş Fatih Akcaalan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, cumhuriyet Savcıları Aytekin Tekik, Gülsena Güzel ve Halil Demir, Bulanık Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Ocak, öğretmenevinde düzenlenen programda şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Gaziler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ocak, "Derdimiz ortak. Sizleri her zaman dinlemeye hazırız. Başımızın tacısınız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermezsin. Şehit ve gazilerimizin sayesinde bu memleket ayaktadır." dedi.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulanık'ta "Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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