Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı - Son Dakika

Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı

30.10.2020 16:12

Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı Muş Valiliği, hayvan hastalıklarının önlemesinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne frigorifik aşı nakil aracı aldı.

Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı

MUŞ - Muş Valiliği, hayvan hastalıklarının önlemesinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne frigorifik aşı nakil aracı aldı.

Muş Valiliğinin talimatı ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne taşıma sıcaklığı özelliği bulunan frigorifik aşı nakil aracı alındı. 325 bin büyük ve 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunan kentte, her yıl hayvanlar için yaklaşık 2 milyon doz aşı kullanılıyor. Soğuk zincirin kırılmaması için Elazığ'dan Muş'a aşı taşıması için alınan araç, aşıları sorunsuz bir şekilde Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne taşıyacak.

Alınan araçla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, şu anda aşı nakil aracını teslim aldıklarını belirterek aracın alınmasında emeği geçen Vali İlker Gündüzöz'e ve İl Özel İdaresine teşekkür etti. Muş'un hayvancılık kenti olduğunu hatırlatan Aydın, "Bizim yıllık olarak çiftçilerimiz sayesinde 6 milyar TL gelirimiz var. Bunun 4 milyar TL'si hayvancılıktan geliyor. Hayvanların sağlığını korumak bizim görevimiz. Hayvan hastalıkları hem hayvan ekonomisini hem ülke ekonomisini hem de insan sağlığını etkileyen unsurlar. Bazı hayvan hastalıkları insana da geçebiliyor. Mesela şarbon gibi, brusella gibi. Şükürler olsun biz her türlü tedbiri alıyoruz gerek valiliğimizden, gerek bakanlığımızdan aldığımız desteklerle. Soğuk zincirin kırılmaması için Elazığ'dan aşı getirmekteyiz. Aşının artı 4 derecede gelmesi gerekiyor. Soğuk zincirin hiçbir şekilde kırılmaması gerekiyor ahıra girene kadar. Elazığ ve Muş arasında sıkıntı vardı. Biz frigorifik araç bulmakta sıkıntı çekiyorduk. Şu anda bunu da çözdük. Artık ahırlarımıza kadar aşıyı aldığımız gibi hayvana uygulayacağız. Aşı biyolojik bir ürün olduğu için canlılığını koruması gerekiyor. Bunun önemi de oradan geliyor" dedi.

Her yıl 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 100 bin civarında da küçükbaş hayvana bakım yaptıklarını kaydeden Aydın, "Yılda her ahıra 4-5 defa giriyoruz. Yaklaşık 2 milyon doz aşı yapıyoruz her sene. Hayvan hastalıkları bazen rüzgarla yayılıyor, bazen kuşlarla yayılıyor, bazen de insan eliyle yayılıyor. Hayvan burada hastalanmayacak ki buradan bir yayılma olmasın ülkemizin diğer taraflarına. O yüzden biz gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Bundan sonra aracımızı ülkemizin ve çiftçilerimizin hizmetinde kullanacağız" diye konuştu.

Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı
Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı
Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı
Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı
Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı

Elazığ, Aydın, Tarım, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı - Son Dakika


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