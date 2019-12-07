Son Dakika Haberleri: Muş Valisi Gündüzöz'den öğrencilere teşekkür belgesi
Son Dakika Güncel Muş Valisi Gündüzöz'den öğrencilere teşekkür belgesi - Son Dakika

Muş Valisi Gündüzöz'den öğrencilere teşekkür belgesi

7 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü duvarlarına "polis" konulu resim çalışmasını yapan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine teşekkür belgesi verdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü duvarlarına "polis" konulu resim çalışmasını yapan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine teşekkür belgesi verdi.

Valilik Toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Gündüzöz, öğrencilerin çalışmasının çok güzel bulduğunu söyledi.

Vali Gündüzöz, "Güzel insanlar çevresini de güzelleştirir. Gençlerimiz şehrimize değer kattılar. Bu duyarlılıklarından ötürü kendilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederim." dedi.

Muş Valisi Gündüzöz'den öğrencilere teşekkür belgesi

Trafik Şube Müdürlüğü, İlker Gündüzöz, Polis, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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