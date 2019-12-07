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Muş Valisi Gündüzöz'den öğrencilere teşekkür belgesi
7 saat önce
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü duvarlarına "polis" konulu resim çalışmasını yapan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine teşekkür belgesi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:28 Kaynak: AA
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü duvarlarına "polis" konulu resim çalışmasını yapan Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine teşekkür belgesi verdi.
Valilik Toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Gündüzöz, öğrencilerin çalışmasının çok güzel bulduğunu söyledi.
Vali Gündüzöz, "Güzel insanlar çevresini de güzelleştirir. Gençlerimiz şehrimize değer kattılar. Bu duyarlılıklarından ötürü kendilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederim." dedi.
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