Muş Valisi'nden Miraç Kandili Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, milletin gönül dünyasında müstesna bir yere sahip olan mübarek Miraç Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve manevi derinliğini yaşadıklarını söyledi.

Miraç Kandili'nin önemine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in en önemli mucizelerinden birisi olan bu mübarek gece, insanın kendini muhasebeye çektiği, kalbini arındırdığı, umudunu tazelediği ve rabbine yöneldiği eşsiz bir zaman dilimidir. Miraç, bizlere sadece bir mucizeyi değil, ahlakı, merhameti, sorumluluğu ve kardeşliği de miras bırakmıştır. Bu anlamlı gecede edilen dualar, bireysel arınmanın yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesidir. Manevi iklimiyle gönülleri kuşatan Miraç Kandili, bizlere kırgınlıkları geride bırakmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birbirimizi daha iyi anlamayı öğütlemektedir. Asırlardır inancını, değerlerini ve manevi mirasını büyük bir hassasiyetle yaşatan aziz milletimiz için bu mübarek geceler, dayanışmanın, kardeşliğin ve ortak dualarda buluşmanın vesilesidir. Bizler de bu kutlu zamanlarda, ailemiz, toplumumuz, milletimiz ve tüm insanlık için hayır ve selamet dilemeli, gönül bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz."

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çakır, "Bu duygu ve düşüncelerle, duaların kabul, gönüllerin huzurla dolduğu bu mübarek gecenin ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." dedi.