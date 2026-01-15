Muş Valisi'nden Miraç Kandili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş Valisi'nden Miraç Kandili Mesajı

15.01.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çakır, Miraç Kandili'nde birlik, beraberlik ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Muş Valisi Avni Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, milletin gönül dünyasında müstesna bir yere sahip olan mübarek Miraç Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve manevi derinliğini yaşadıklarını söyledi.

Miraç Kandili'nin önemine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in en önemli mucizelerinden birisi olan bu mübarek gece, insanın kendini muhasebeye çektiği, kalbini arındırdığı, umudunu tazelediği ve rabbine yöneldiği eşsiz bir zaman dilimidir. Miraç, bizlere sadece bir mucizeyi değil, ahlakı, merhameti, sorumluluğu ve kardeşliği de miras bırakmıştır. Bu anlamlı gecede edilen dualar, bireysel arınmanın yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesidir. Manevi iklimiyle gönülleri kuşatan Miraç Kandili, bizlere kırgınlıkları geride bırakmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birbirimizi daha iyi anlamayı öğütlemektedir. Asırlardır inancını, değerlerini ve manevi mirasını büyük bir hassasiyetle yaşatan aziz milletimiz için bu mübarek geceler, dayanışmanın, kardeşliğin ve ortak dualarda buluşmanın vesilesidir. Bizler de bu kutlu zamanlarda, ailemiz, toplumumuz, milletimiz ve tüm insanlık için hayır ve selamet dilemeli, gönül bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz."

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çakır, "Bu duygu ve düşüncelerle, duaların kabul, gönüllerin huzurla dolduğu bu mübarek gecenin ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi'nden Miraç Kandili Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:33:33. #7.11#
SON DAKİKA: Muş Valisi'nden Miraç Kandili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.