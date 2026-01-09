Muş ve Ağrı'da Su Samuru Görüntüleri - Son Dakika
Muş ve Ağrı'da Su Samuru Görüntüleri

Muş ve Ağrı\'da Su Samuru Görüntüleri
09.01.2026 09:29
Muş'ta Karasu Nehri'nde ve Ağrı'da avlanan su samurları görüntülendi, doğaseverler tarafından kaydedildi.

MUŞ'un Karasu Nehri ile Ağrı'daki bir derede görülen su samurları, kayda alındı. Samurların, derede avladıkları balıkları yedikleri anlar, görüntülere yansıdı.

Muşlu fotoğrafçı Resul Mutlu, yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehri çevresinde fotoğraf çekerken sudan çıkan bir su samurunu gördü. Suyun buz tutmayan bölümlerinde ortaya çıkan su samuru, bir süre dolaştıktan sonra tekrar suya girerek kayboldu. Fotoğrafçı Mutlu, su samurunun kısa süren gezintisini kayda aldı.

AVLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de derede avladıkları balıkları yiyen su samurları, cep telefonuyla görüntülendi. Doğaseverler tarafından çekilen görüntülerde, su samurlarının oldukça hareketli oldukları gözlendi. Su samurlarının, avladıkları balıkları kıyıya yakın noktalarda yedikleri anlar kaydedildi.

Kaynak: DHA

