Muşlu fotoğrafçı Resul Mutlu, yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehri çevresinde fotoğraf çekerken sudan çıkan bir su samurunu gördü. Suyun buz tutmayan bölümlerinde ortaya çıkan su samuru, bir süre dolaştıktan sonra tekrar suya girerek kayboldu. Fotoğrafçı Mutlu, su samurunun kısa süren gezintisini kayda aldı.
AVLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de derede avladıkları balıkları yiyen su samurları, cep telefonuyla görüntülendi. Doğaseverler tarafından çekilen görüntülerde, su samurlarının oldukça hareketli oldukları gözlendi. Su samurlarının, avladıkları balıkları kıyıya yakın noktalarda yedikleri anlar kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Muş ve Ağrı'da Su Samuru Görüntüleri - Son Dakika
