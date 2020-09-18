Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi - Son Dakika

Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi

MUŞ ve Malatya'da deprem meydana geldi.

Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi, System.String[]

MUŞ ve Malatya'da deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03.15'te merkez üssü Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Korkut ilçesi ile çevresinden hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yolaçmayan deprem, hissedildiği bölgelerde kısa sürede endişe yarattı. Öte yandan Malatya'da ise saat 03.47'de merkez üssü Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hekimhan ve çevresinden hissedilen deprem, zeminden 15.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Haber: MUŞ-MALATYA,


Malatya, Deprem, AFAD, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 04:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim         
21:57
Netflix'in Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı         
19:39
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor         
16:38
Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti         
16:14
Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi         
15:11
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı Merkez Bankası'nın rezervleri 643 milyon dolar arttı         
14:41
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 05:36:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei