Musa Soykarcı, Serkan Tok'u ziyaret etti
18.11.2020 10:00
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok'u ziyaret etti.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok'u ziyaret etti.
Kayseri MHP İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette pandemi ve spor konuları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, "Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, MHP İl Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Tok beyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı İl Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi