Musa Topdemir, Yeni Yıla Taze Üzümle Girdi

10.01.2026 21:07
Sarıgöl'de Musa Topdemir, 2025 üzümlerini 2026'da hasat eden tek üretici oldu.

Sarıgöl'de üzüm üreticisi Musa Topdemir, 70 dönüm bağını örtü altında tutarak 2025 yılı üzümlerinin hasadını 2026 yılının ocak ayında tamamladı ve yeni yıla dalında taze üzümle giren ilçedeki tek üretici oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Musa Topdemir, 2025 yılına ait üzüm ürünlerinin hasadını 2026 yılının ocak ayında tamamlayarak sezonu kapattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üzümlerini yeni yılın ilk ayına kadar dalında taze olarak muhafaza eden Topdemir, ilçede bu uygulamayı sürdüren tek üretici olarak biliniyor.

Yaklaşık 70 dönüm üzüm bağını örtü altında tutarak üretim yapan Musa Topdemir, üzümlerini doğal şartlarda adeta açık soğuk hava deposu gibi muhafaza ettiklerini belirtti. Son hasadını yaptığı üzümleri Uşak'ın Karahallı ilçesinde satan Topdemir, Crimson cinsi üzümlerinin kilosunu 70 liradan tüketiciye sunduğunu belirtti.

Üzümlerin büyük bölümünü İzmir ve Aydın'dan gelen toptancılara sattığını ifade eden Topdemir, bağında az miktarda Sultaniye üzüm kaldığını, bunları da keserek eşine dostuna vereceğini söyledi.

Üretici Musa Topdemir, "Üzümler örtü altında dalından kesilerek doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Bağ adeta açık bir soğuk hava deposu gibi. Bu sezonu kapattık. İnşallah gelecek yıl da nasip olur, yine yeni yıl üzümleri benden olacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi

