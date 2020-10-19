Müsabakada ölen dövüşçünün rol yaptığını sandı, yardıma giden kişiye tekme attı - Son Dakika

Müsabakada ölen dövüşçünün rol yaptığını sandı, yardıma giden kişiye tekme attı

19.10.2020 23:21
Müsabakada ölen dövüşçünün rol yaptığını sandı, yardıma giden kişiye tekme attı, System.String[]

Meksika'da bir dövüşçü, müsabaka sırasında ölümcül beyin rahatsızlığı nedeniyle yere yığıldı.

Meksika'da bir dövüşçü, müsabaka sırasında ölümcül beyin rahatsızlığı nedeniyle yere yığıldı. Beyin anevrizması geçiren dövüşçünün hayatını kaybettiği belirtilirken; yaşanan olayı şovun bir parçası sanan başka bir dövüşçü ise ringe girerek yardım etmeye çalışan kişiye tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, ülkenin Nezahualcoyot şehrindeki Arena San Juan Stadı'nda Cumartesi günü meydana geldi. 'Principe Aereo' takma adıyla dövüşen 26 yaşındaki Luis Angel Salazar, müsabaka sırasında birden yere yığıldı. Görüntülerde, Salazar'ın rakibi ve hakemin yere yığılan genç dövüşçünün hemen yardımına koştuğu görüldü. Bunu şovun bir parçası sanan ring dışındaki başka bir dövüşçü ise ringe girerek Salazar'a yardım etmeye çalışan kişiye tekme attı. Daha sonra dövüşçü, Salazar'ın yere düşmesinin bir şov olmadığını anlayarak ona yardım etti. Yerel medyada yer alan haberde, Salazar'ın beyin anevrizması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müsabakada ölen dövüşçünün rol yaptığını sandı, yardıma giden kişiye tekme attı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trump, kilise için verdiği parayı sayarak bağış kutusuna attı Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Son Dakika: Galatasaray, evinde son dakika golüyle Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği karar sosyal medyada tepki gördü ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet etti Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı         
23:15
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur         
23:05
Fatih Terim isyan etti: Gollerimizi sağlık taraması yapar gibi tarıyorlar Fatih Terim isyan etti: Gollerimizi sağlık taraması yapar gibi tarıyorlar         
22:44
İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı         
21:59
İflas kararı verilen İflas kararı verilen "İstanbul Bilişim raporu", milyonlarca liranın ailenin hesabına gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Meteoroloji, yarın için 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, yarın için 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu         
20:47
"Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı         
19:25
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler         
17:44
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 23:31:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müsabakada ölen dövüşçünün rol yaptığını sandı, yardıma giden kişiye tekme attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei