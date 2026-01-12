Musayev'in Bıçaklanma Davasında 6 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
Musayev'in Bıçaklanma Davasında 6 Sanık Yargılanıyor

12.01.2026 16:23
Antalya'da bıçaklanma olayıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi, tanık ifadeleri dinlendi.

Antalya'da Azerbaycan eski Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in bıçaklanması olayına ilişkin 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H, Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A, Azerbaycan Muaythai Federasyonu baş antrenörü V.A. ile tutuklu sanıklar R.S, F.B, E.B, müşteki Musayev ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar daha önceki duruşmada verdikleri ifadelerin geçerli olduğunu ve aynı şekilde tekrar ettiklerini belirtti.

"Beni vurmak istiyorlar"

Duruşmada tanık olarak dinlenen muaythai antrenörü Şehriyar İsayev, müşteki Musayev ile olay yerinde konuştuklarını belirterek, müştekinin kendisine "Beni vurmak istiyorlar" dediği sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Yaşanan olayın kendilerini yıprattığını ifade eden İsayev, "Türkiye'ye gelmeden önce Musayev 'sporculara tehdit var' demişti. Türkiye'ye gittiğimizde güvenlik tedbirlerinin alınması için mektup yazmamızı istedi. Bu nedenle Türkiye'ye gelmeden önce sporcular ve biz, güvenlik tedbiri alınması için bir metnin altına imza atmıştık." dedi.

Tanık, taraflar arasında Azerbaycan'daki Muaythai Federasyonu seçimleri nedeniyle 2024 Ağustos ayından beri husumet olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.S, F.B. ve E.B'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar A.H, E.A, V.A'nın adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs 2025'te Azerbaycan heyetinde bulunan eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yaralanan Musayev hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili aralarında Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H. ve Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

İlk duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar A.H, E.A, V.A'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kaynak: AA

