Müsiad'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Muharrem Poyraz, 26 Ocak'ta yapılan kongre ile göreve geldiklerini anımsatarak "MÜSİAD kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vakıf ve derneklerle her zaman iş birliği içerisinde olmuş ve olmaya devam edecektir. İHH İnsani Yardım Vakfı Yeryüzü mazlum halklara ulaşma noktasında, Türkiye'deki yardım severlerin görünen yüzü olmuştur. Kendilerini bu gayretlerinden dolayı tebrik eder bu güzel hizmetlerinin devamını dilerim" ifadelerine yer verdi.



MÜSİAD üyelerinin de daha önceden İHH aracılığıyla yeryüzü mazlumlarına bir çok kez yardım gönderdiğini aktaran Poyraz, "Bundan sonrada bu tür yardımları göndermeye davam edeceğiz inşallah. Bizlere yaptıkları bu nazik ziyaretten dolayı tekrar şahsım ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu."



İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise Poyraz ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek bundan sonrada işbirliklerinin devam edeceği vurgusunu yaptı. - MALATYA

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