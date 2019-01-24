Son Dakika Haberleri: Müsiad Adana Şube Başkanı Kavak Güven Tazeledi

Müsiad Adana Şube Başkanı Kavak Güven Tazeledi

38 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi'nin 22. olağan genel kurulunda başkan Burhan Kavak, yeniden seçildi.

Müsiad Adana Şube Başkanı Kavak Güven Tazeledi, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi'nin 22. olağan genel kurulunda başkan Burhan Kavak, yeniden seçildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) gerçekleştirilen genel kurulda 2019-2020 döneminde başkanlık görevini yürütmek üzere Burhan Kavak yeniden göreve seçildi.

Kavak, kongre sonrası yaptığı açıklamada, Adana'nın güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu, Adana MÜSİAD'ın da bu çerçevede büyütülmesine gayret gösterdiklerini belirtti.

Göreve geldiklerinde 95 olan üye sayısını 142'ye çıkardıklarını ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemize atılım sağlayacak iki önemli sektörü gündemimize aldık. Enerji ve tarım sektörlerinde ulusal iki büyük zirve gerçekleştirdik. Hizmetlerimizi daha etkin gerçekleştirebilmemize ve daha sık bir araya gelmemize imkan sağlayacak idari bina ve sosyal tesislerimiz konusunda çok önemli bir aşamayı geride bıraktık. Üzerinde yıllardır çalıştığımız bu konuda Adana Büyükşehir Belediyesi'nden bir araziyi 25 yıllığına bedelsiz olarak temin ettik. Şehrimizin en görkemli yerinde hizmet binamızı ve sosyal tesisimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kavak'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Abdullah Hamidi, Mehmet Akif Akyıldız, Mehmet Çalık, Zeynel Abidin Üstemel, Dr. Cengiz Yılmaz, Mehmet Şahbaz, Ahmet Aslan, Hasan Abdullah Özkan, Güray Atak, Serdar Kutlu, Cumali Kocabey, Şahin İplikçi, Abdullah Göktekin ve Muhammed Veysel Gök yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:51 Kaynak: AA

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