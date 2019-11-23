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MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Medeniyetleri eğitim, eğitimi öğretmenlerimizle oluştururuz.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Medeniyetleri eğitim, eğitimi öğretmenlerimizle oluştururuz. Bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için yeniliği ve gelişmişliği en üst düzeyde tutması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelenk mesajında, öğretmenlik mesleğinin önemi dikkat çekerek, "Bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için yeniliği ve gelişmişliği en üst düzeyde tutması gerekmektedir. Yenilikçilik de ancak ve ancak genç zihinlerle oluşabilmektedir. Gençlerimize idealistliği ve düzgün bir hayat görüşünü aşılayabilme süreci ise ailede başlar ve okulda devam eder. Düzgün karakterli, idealist ve girişimci gençlerimiz eğitim hayatlarında öğrendikleri bilgilerle hedeflerine ilerlemektedir. Gençlerimize bilgilerin verilmesi, hayatın öğretilmesi noktasında en önemli görevi üstlenenler ise öğretmenlerimizdir" ifadelerini kullandı. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olmasının öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlı olduğunu vurgulayan Çelenk, "Medeniyetleri eğitim, eğitimi öğretmenlerimizle oluştururuz. Toplumumuzun; milli, ahlaki, ilmi ve kültürel altyapısını, şefkat ve sabır içinde yetiştirdiği öğrencilerimizle sağlayan öğretmenlerimiz, hem bugünün mimarı hem de yarınlarımızın hazırlayıcısıdırlar. Geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizde öğretmenlerimize olan inancımızı, saygımızı ve desteğimizi ifade ederek bu vesileyle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ile anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Mehmet Çelenk, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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