Müsiad'dan Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Zonguldak
Şube Başkan Salih Yılmaz
'ın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Genel Sekreteri Hayri Bulazar'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Şube Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni görevinden dolayı Bulazar'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti.
Yılmaz, açıklamada, şunları kaydetti:
"Üniversite şehir ve biz iş adamları için çok önemli. Üniversitemizin Teknopark başta olmak üzere teknoloji alanındaki proje ve yatırımlarını da önemsiyoruz. İnşallah üniversitemiz daha da gelişecek ve bölgeyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunacaktır."
Açıklamada, Bulazar'ın da ziyaretten dolayı teşekkür ederek Rektör
Prof. Dr. Mustafa Çufalı önderliğinde çalışmalarının olduğunu, üniversiteyi daha da geliştireceklerini söylediği ifade edildi.