Müsiad Sakarya Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu

MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.MÜSİAD Hizmet Binasında gerçekleştirilen kurulda konuşan MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun , iş adamlarının toplumun dertleriyle dertlenmesi gerektiğini belirterek, "MÜSİAD olarak her zaman dik durduk. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizle çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. İletişimimizi kuvvetlendirdik. İlimizin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak projelere imza atarak, çeşitli eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde ilimizin istihdamına ve ekonomik çalışmalarına katkı sağlamaya var gücümüzle devam edeceğiz." diye konuştu.MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Faruk İbrahim ise MÜSİAD olarak 29 yıldır çok büyük engelleri aştıklarını vurgulayarak, "Her zaman yeniliğe ve üretimin gücüne inandık. Kendimizi sürekli olarak geliştirdik ve yeniledik. KOBİ'lerimizin sorunlarına her zaman öncelikli olarak değindik. Yerli ve milli ürünlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar hayata geçirdik." şeklinde konuştu.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise büyük bir afet yaşayan kentin şehirciliğin yanı sıra ekonomik alanda da büyük darbe aldığını belirtti.Son yıllarda hemen hemen her alanda önemli bir toparlanma yaşadıklarını ve ayağa kalktıklarını anlatan Toçoğlu, şunları kaydetti:"Coğrafi konum avantajımızı, sanayiye uygun yapımız, verimli topraklarımız, insan ve çevre odaklı planlı kentleşmemiz ve doğal güzelliklerimizle birleştirmeye başlarken sanayicimiz ve iş adamlarımız büyük gayret gösterdi. Sanayicilerimiz ayakta durarak hem ülkemizin kriz ortamından çıkmasında önemli bir rol oynadı, hem de şehrimizin yakaladığı gelişim ivmesinin devam etmesine katkıda bulundu. Şehrimizde yaşanan gelişmeleri değerlendirirsek birçok önemli yatırımın daha gerçekleşeceğini öngörmek mümkün. Birliktelik, cesaret ve kararlılık zor işleri başarmadaki en büyük anahtarımız olacak. Türkiye 'nin en yaşanabilir şehirlerinden birisi konumundayız. Sanayileşme ve yaşanabilirliğin tezat kavramlar olmadığını, sanayi gücü artan bir şehrin aynı zamanda tarımda, turizmde ve yaşanabilir bir kent oluşturma noktasında da başarılı olabileceğini gösteriyoruz. Bu potansiyel Sakarya'nın en büyük gücüdür."AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce de ülkenin kalkınmasının ve büyümesinin temelinde uluslararası ilişkilerin ve iş ilişkilerinin yattığına işaret ederek, "Eğer ülkeler bu iki ölçüyü uygulayamazsa ülke kalkınma trendini yakalayamaz. MÜSİAD ülkemizin kalkınma trendini yakalamakta adeta bir lokomotif görevini üstlenerek, çok önemli işlere imza atıyor. Tüm MÜSİAD ailesini yürekten kutluyorum." dedi.Kurula, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, kaymakamlar ve davetliler katıldı.