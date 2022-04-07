MÜSİAD Sydney'in iftarı siyaset ve iş dünyasını buluşturdu - Son Dakika

MÜSİAD Sydney tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen iftar programı, Avustralyalı üst düzey siyasetçiler ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sydney kentinde, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'un himayesinde yaklaşık 200 kişinin katılımıyla düzenlenen programda, Yeni Güney Galler Eyaleti Çokkültürlülük Bakanı Marc Coure, Liberal Parti Eyalet Senatörü Scot Farlow, İşçi Partisi eyalet milletvekilleri Julia Finn ve Stephen Kamper, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Ali Sevim ve Avustralyalı Türk iş çevrelerinin yanı sıra Türkiye hayranı farklı etnik gruplardan iş insanları hazır bulundu.

MÜSİAD Sydney Başkanı Hasan Gençtürk, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan tam kapanma süreçlerinde iş insanları olarak kendileri için gerçekten önemli olan manevi değerleri hatırlama fırsatı bulduklarını belirtti.

Gençtürk, "Bugün Suriye'de 5 yaşındaki Fatma yatağa aç gidiyorsa, 'onun için ne yapabilirim' sorusunu ciddi olarak sormamız gerekiyor." dedi.

İslamiyet'in bir gereği olarak mazlumlara ve dünyanın ortak sorunlarına çare üretme zorunlulukları bulunduğunu söyleyen Gençtürk, iş insanlarını ramazan ayı boyunca verecekleri fitre ve zekatlarda cömert olmaya davet etti.