Üye Girişi
Müsilaja tek çare "sıfır atık ve geri dönüşüm" - Son Dakika

Müsilaja tek çare "sıfır atık ve geri dönüşüm"

19.06.2021 11:19
Müsilaja tek çare

Albayrak Grubu şirketlerinden Bayfa Geri Dönüşüm'ün genel müdürü çevre mühendisi Selim Korkmaz, "Biz bilinenin aksine su fakiri bir ülkeyiz.

Albayrak Grubu şirketlerinden Bayfa Geri Dönüşüm'ün genel müdürü çevre mühendisi Selim Korkmaz, "Biz bilinenin aksine su fakiri bir ülkeyiz. Yeteri kadar tasarrufla birlikte sıfır atık yaklaşımını uygulamalıyız. Burada bir yanlış anlama da var; sanki evimizde oluşan atıkları ilgili yerlere atınca sorumluluğu üzerimizden kaldırıyormuşuz gibi algılanıyor. Müsilaj, dersimizi alarak sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayatımızın geri kalanını idame ettirme zorunluluğumuzu gösterdi." diye konuştu.

Korkmaz, Marmara denizinde yaşanan müsilaj sorunu sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan geri dönüşüm ve çevresel sorunlarla mücadele konularında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Marmara denizinde yaşanan müsilaj probleminin aslında bir alarm ve sadece suda yaşanan bir sıkıntı olmadığına vurgu yapan Korkmaz, "Tüm dünyanın son dönemde ilgilendiği kaynakların verimsiz kullanımından kaynaklan bir sonuç ve çok önemli bir uyarı. Ülkemizin çevresel bilinç ve farkındalıkla birlikte bu kirliliğe hayat boyu katlanmamak adına yapması gereken bütün kaynaklarını evinde kullandığı içme suları, tükettiği ambalajları vs. ilgili tarifelere uygun şekilde geri dönüşümüne katkı sağlamasıyla başlıyor." dedi.

Müsilajın çevresel sorunların ihmali üzerine bir netice olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Normal şartlarda doğanın kendi kendini temizleme ve arıtma imkanı varken aşırı yükler ve küresel ısınmanın getirdiği su kütlelerindeki ısı artışıyla birlikte artık biyolojik canlılığın kendi kendini arıtamadığı bir noktadayız. Bu sadece başlı başına bir su kirliliği değil tüm kaynaklarımızın verimli kullanılmayıp israf edilmesinden ve neticesinde de arıtma hassasiyeti gösterilmemesinden kaynaklandı." diye konuştu.

Müsilajın tek başına bir su kirliliği olarak algılanmaması gerektiğine değinen Korkmaz, şunları söyledi:

"Biz bilinenin aksine su fakiri bir ülkeyiz. Yeteri kadar tasarrufla birlikte sıfır atık yaklaşımını uygulamalıyız. Burada bir yanlış anlama da var sanki evimizde oluşan atıkları ilgili yerlere atınca sorumluluğu üzerimizden kaldırıyormuşuz gibi algılanıyor. Biz burada salgının da yüzünden halk olarak yeterli farkındalığı yaratamadık. Ne zaman ki müsilaj sorunu ortaya çıktı artık tek çare olarak geri dönüşüm felsefesinin tam da vatandaşta karşılığı olduğu noktaya gelindi. Bu musibet, dersimizi alarak sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayatımızın geri kalanını idame ettirme zorunluluğumuzu gösterdi.

"240 bin ton ambalaj atığını ekonomiye geri kazandırdık"

Bayfa Geri Dönüşüm olarak hanelerin normalde çöp sahalarına giden ambalaj atıklarını ekonomiye geri kazandırdıklarını belirten Korkmaz, "Örneğin 2009'dan bu yana 240 bin ton civarında ambalaj atığını ekonomiye kazandırdık. Bu 9750 megavat elektrikten tasarruf demek, 376 bin ağacın yıllık olarak doğrudan, totalde 3 milyon 765 bin ağacın kesilmesine engel olmak demek. 55 bin ton petrolün gerek plastikte hammadde olarak kullanılması, gerek hammaddeden ürün üretme konusunda çok daha az enerji maliyetleriyle yapılabilir olması demek. Buradan kaynaklanan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, geri dönüşümün milli bir ödev olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Geri dönüşümde bireyden genele yaklaşımı oldukça önemli. Önce hanede başlar bütün atık yönetimi ile ilgili hassasiyetler, çevre krizi zaten bunun bir neticesi. Bundan sonra adım adım ilerlemek gerekecektir, su kaynaklarımızı verimli kullanıp israf etmemek, ihtiyacımızın olmadığı mamulleri tercih etmemek gibi. Hayat akışında mutlaka üretim sonucu atıklar çıkacak ne kadar çaba sarf etsek de. Burada vatandaş olarak sorumluluğumuz önemli. Bayfa Geri Dönüşüm gibi alanında uzman firmalar var. İşimiz kaynaklardan bu atıkları alıp, vatandaşın bilincini destekleyip onları motive edip bu sürekliliği sağlayıp bu tesisimizde olduğu gibi atıkları gruplandırarak, ilgili fabrikalara en kolay ve olağan şartlarda yönlendirerek ekonomiye geri kazandırılmasını ve çevreye katkı sağlamasını sağlamak. Bu görev büyük bir keyif ve sosyal sorumluluk çerçevesinde hatta milli bir ödev. Yerine getirmek büyük bir keyif."

"Bir ton kağıt atığın geri dönüşümü 17 ağacın kesilmesini önlüyor"

Yaptıkları işi önemsediklerini kaydeden Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Geri dönüşüm firmaları özelinde sadece kar amacı güden firmalar olarak algılanmaktan yoruluyoruz. Burada tesisimizde görülen karton atıkları var, bir ton karton veya kağıt atığın ekonomiye geri kazandırılması 17 ağacın kesilmesinin önüne geçiyor. Bunun başka bir boyutu daha var. Kağıt fabrikalarında siz bu kartonu geri kazandığınız zaman normalde keresteden bir karton veya kağıt mamulü elde etmek istediğiniz zamankine göre 10'da 1'i daha az su kullanıyorsunuz ve 10'da 1 daha az enerji kullanıyorsunuz. Bunu hamur haline getirmek için ısıya ihtiyaç var, bunu yerinde ve kaynağında topladığımız atıklarla sağlamak kadar mükemmel bir opsiyonumuz varken, vatandaş olarak kendimize ihanet etmek yerine ilgili bakanlıkların, hükümetin ve belediyelerin yönergelerini takip ederek ekonomiye kazandırma felsefesini birinci adım olarak merkeze alma ihtiyacı hissetmeliyiz."

Korkmaz, firma olarak hane halklarının sosyal sorumluluk bilinciyle bu işe sahip çıkmasına önem verdiklerine değinerek, "Atıkları daha kaynağında toplayıp ayrıştırarak ekonomiye en uygun maliyetle kazandırırken çevresel faaliyetleri de görüp keyif almak amacımız. Bu anlamda yeteri kadar motiveyiz, tek ihtiyacımız kaynakları sahada yerinde en uygun koşullarla temin etmek." dedi.

Kadın istihdamının geri dönüşümdeki önemine işaret eden Korkmaz, "Biz tesisimizde yüzde 66 oranında kadın personel istihdam ediyoruz. Bu konuyu önemseyen bir grup anlayışımız var. Çünkü evdeki bütün atık yönetiminde aslında ev hanımlarının katkısı var. Buradaki çalışanlarımız da bu hassasiyeti yerinde gördükleri için evlerinde ve bütün iletişimde bulundukları kişilere konunun önemini daha iyi izah edebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Müsilaja tek çare sıfır atık ve geri dönüşüm
Müsilaja tek çare sıfır atık ve geri dönüşüm
Müsilaja tek çare sıfır atık ve geri dönüşüm
Müsilaja tek çare sıfır atık ve geri dönüşüm
Müsilaja tek çare sıfır atık ve geri dönüşüm

Selim Korkmaz, geri dönüşüm, Marmara, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müsilaja tek çare 'sıfır atık ve geri dönüşüm' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş 12:46 Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek 12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı 12:30 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce 12:07 Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce "Komünistim" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı 12:00 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı 11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın 11:18 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:50 Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?
12:42 Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti
12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek
12:31 Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti
12:29 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
12:29 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı
12:27 Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak yere çakıldı: 9 ölü, 15 yaralı
11:59 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı
11:57 F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı
11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?         
12:51
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar         
12:04
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı         
11:57
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor         
10:07
Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi         
10:02
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 13:07:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müsilaja tek çare "sıfır atık ve geri dönüşüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement