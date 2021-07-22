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Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi - Son Dakika

Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi

22.07.2021 10:47

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 mağlup olduğu karşılaşmadaki hataları sebebiyle eleştirilerin hedefi olan eski takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek oldu. Beşinci golü yedikten sonra gözyaşlarına boğulan Muslera, hayranlarını da üzdü. Muslera'nın eski takım arkadaşı Burak Yılmazi, gözyaşlarına kayıtsız kalmadı. Yılmaz, Muslera ile sarıldığı eski bir fotoğrafı paylaşarak arkadaşının yanında olduğunu gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın hatası ve performansı konuşulan olaylardan oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında Fernando Muslera büyük bir hata yaparken Eran Zahavi perdeyi açtı. Deneyimli kaleci kendisine verilen geri pasta topu uzaklaştırmak isterken ıskalayınca araya giren Zahavi dönerek vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

Gözyaşlarına boğulan Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz sahip çıktı

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35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı. Maçın son golünü yedikten sonra yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Galatasaray'ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera'ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Eski takım arkadaşı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, sarı-kırmızılı kaleciye moral verdi.

Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi

Burak Yılmaz, Galatasaray, Muslera, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi - Son Dakika Spor


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