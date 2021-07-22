Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın hatası ve performansı konuşulan olaylardan oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında Fernando Muslera büyük bir hata yaparken Eran Zahavi perdeyi açtı. Deneyimli kaleci kendisine verilen geri pasta topu uzaklaştırmak isterken ıskalayınca araya giren Zahavi dönerek vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

DUYGU DOLU ANLAR

35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı. Maçın son golünü yedikten sonra yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Galatasaray'ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera'ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Eski takım arkadaşı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, sarı-kırmızılı kaleciye moral verdi.