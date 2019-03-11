Son Dakika Haberleri: Muslera Kalesinde Devleşti

Muslera Kalesinde Devleşti

1 saat önce

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında göz doldurdu. Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Muslera çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla kalitesini gösterdi. Özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 34 müsabakada görev aldı. Uruguaylı file bekçisi bu sezon ligde 25 gol yerken, 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Galatasaray, Fernando Muslera, Güncel
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