MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 'koronavirüs' salgını nedeniyle cenaze namazına katılımın az olduğu görüldü.

Uzun süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 93 yaşındaki Muhterem Nur, bu sabah saat 06.30 sıralarında İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhterem Nur için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına dünyayı etkisi altına alan 'koranavirüs' salgını nedeniyle katılım az oldu. Kültür ve sanat camiasından de katılım olmazken, Muhterem Nur'u Müslüm Gürses hayranları ve aile yakınları son yolculuğuna uğurladı. Namaza katılanların 'koranavirüs' salgınından korunmak amacıyla belli aralıklarla saf tutuğu görüldü.

MUHTEREM HANIM, ÖLÜMÜ SON OLARAK DEĞİL DE MÜSLÜM'E KAVUŞMAK OLARAK GÖRÜRDÜ

Müzik yapımcısı ve Muhterem Nur'un aile dostu olan Muhteşem Candan, Türkiye'nin başı sağ olsun. Muhterem Hanımı çoklu organ yetmezliğinden 06.30 sıralarında kaybettik. Muhterem Hanım, Müslüm Gürses gibi çok değerli eser bıraktık ardından. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı virüs nedeniyle böyle bir tören yapmak zorunda kaldık. Tedavi sırasında üç hastane değiştirdik ancak herkes elinden geleni yaptı. Ne yazık ki takdir ilahi. Dün uyandı ve eve gitmek istediğini söylemişti. Planlara göre bugün ayrı odaya çıkacaktı ama ne yazık ki sabah saatlerinde kaybediyoruz. Kendisi Müslüm Gürses'in mezarına defnedeceğiz. Mezar planlı ve özel yapılmıştır ve iki katlıdır. Muhterem Hanım içinde yer mevcuttur. Hep Müslüm'e kavuşmak istiyordu, ben Müslüm'e kavuşacağım derdi. Ölümü son olarak değil de Müslüm'e kavuşmak olarak görüyordu ifadelerini kullandı.

Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Muhterem Nur, 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in de mezarının da bulunduğu katlı mezara defnedildi.

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Müslüm Gürses, Zincirlikuyu, Muhterem Nur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]