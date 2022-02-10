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Müslüman arkadaşlarının arasındaki samimiyetten etkilenerek İslamiyet'i seçti - Son Dakika

Müslüman arkadaşlarının arasındaki samimiyetten etkilenerek İslamiyet'i seçti

10.02.2022 11:46
Müslüman arkadaşlarının arasındaki samimiyetten etkilenerek İslamiyet'i seçti

Kütahya'ya eğitim için gelen Fildişi Sahili vatandaşı 26 yaşındaki Anistide Kouadıo, İslamiyet'i seçerek "İbrahim" adını aldı.

Kütahya'ya eğitim için gelen Fildişi Sahili vatandaşı 26 yaşındaki Anistide Kouadıo, İslamiyet'i seçerek "İbrahim" adını aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine İşletme öğrenimi için gelen ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe öğrenen Kouadıo, Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyetten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşlarıyla birlikte Kütahya Müftülüğüne gelerek kararını açıklayan Kouadıo için İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş başkanlığında Müftülükte ihtida töreni düzenlendi.

Demirtaş'ın, İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Kouadıo, Müslüman oldu.

İbrahim ismini alan Kouadıo'yu tebrik eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Dinimiz İslam'a göre, İslam dinini kabul eden bir kişinin geçmiş günahlarını, Allah-u Teala'nın bağışladığını, Peygamber'imiz bizlere müjdelemektedir. Kardeşimize, bu iman ve ikrardan sonra güzel dinimizin temel ibadetleri olan namaz, oruç gibi ibadetleri ifa etmek için dini bilgilerini geliştirip zenginleştirerek İslamiyet'i yaşamasını temenni ediyoruz."

Kelimeişahadet getirdikten sonra kendini çok mutlu hissettiğini belirten İbrahim ise, "Geldiğim günden beri arkadaşlarımı gözlemliyorum. Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyet, kardeşlik, yardımlaşma beni çok etkiledi. Diğer dinlere mensup öğrenciler arasında böyle bir iletişim görmedim. Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var. Bugün burada İslam dinini seçmekle çok büyük mutluluk içindeyim. Adeta ikinci defa doğdum." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, tören sonrasında İbrahim Kouadıo'ya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Fransızca anlatımlı dini eserler hediye etti.

Müslüman arkadaşlarının arasındaki samimiyetten etkilenerek İslamiyet'i seçti
Müslüman arkadaşlarının arasındaki samimiyetten etkilenerek İslamiyet'i seçti
Müslüman arkadaşlarının arasındaki samimiyetten etkilenerek İslamiyet'i seçti

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İslamiyet, Müslüman, Kütahya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müslüman arkadaşlarının arasındaki samimiyetten etkilenerek İslamiyet'i seçti - Son Dakika


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