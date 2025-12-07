Müslüman Coğrafyalarında Birlik Çağrısı - Son Dakika
Müslüman Coğrafyalarında Birlik Çağrısı

Müslüman Coğrafyalarında Birlik Çağrısı
07.12.2025 18:47
Ceyhun, Müslümanların dayanışma ve eğitimle acıları dindirmesi gerektiğini vurguladı.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, Müslüman coğrafyalarında yaşanan insani krizlere dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli öğrencilerin Esad rejiminin devrilişinin birinci yılı dolayısıyla düzenledikleri 'Zafer Programı'na katıldı.

Programda konuşan Ceyhun, Müslüman dünyasında yaşanan savaşlar, zulümler ve ekonomik sıkıntıların derin izler bıraktığını vurgulayarak, gençlerin bu süreçte bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Ceyhun konuşmasında, Suriye'den Filistin'e, Doğu Türkistan'dan Sudan'a kadar birçok bölgede yaşanan zulmün sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten yüreğinizin unutulmaması, acımaması imkansız. Müslüman coğrafyasının her bölgesinde maalesef benzer acılar yaşanıyor. Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da insanlar her gün nesillerini kaybediyor."

Gençlere seslenen Ceyhun, eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayarak ülkelerine fayda sağlayacak bireyler olmalarının önemine değindi. Ceyhun, "Buradaki zamanınızı boş geçirmeyin. Bir kısmınız ekonomist, bir kısmınız mühendis, bir kısmınız bilim insanı olacak. Geri dönüp memleketlerinizi ayağa kaldıracak olan sizlersiniz" dedi.

"Müslüman coğrafyasında acı dinmiyor"

Başkan Ceyhun, Müslüman toplumların birlik olması gerektiğini vurgularken, geçmişte İslam medeniyetinden alınan ilmin Batı tarafından gelişmiş teknolojilere dönüştürüldüğünü söyledi. Ceyhun, "Bir zamanlar Müslümanların dünyaya kattığı ilmi aldılar, geliştirdiler. Biz ise özgüvensizlik nedeniyle geri kaldık. Birlik olmazsak bu sömürü devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi ve uluslararası ilişkiler alanında bağımsızlık yolunda önemli adımlar attığını belirten Ceyhun, "Türkiye şu anda 1952'den sonra tüm dünyada temsil kabiliyeti kazanmak için önemli bir girişim içerisinde. Kendi savunma sanayisini ve fakültelerini güçlendiriyor" dedi.

Sudanlı öğrencilere seslendiği örneği hatırlatan Ceyhun, gençlerin ülkelerinde sanayi, eğitim ve girişimcilik alanlarında sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda tüm öğrencilere seslenen Ceyhun, zulüm altındaki coğrafyaları unutmamalarını isteyerek şöyle konuştu:

"Biz burada etkinlikler yaparken, dünyanın birçok yerinde insanlar zulüm altında. Onları unutmayın. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah memleketlerinize döndüğünüzde ülkenizi kalkındıran nesiller olursunuz." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müslüman Coğrafyalarında Birlik Çağrısı - Son Dakika

