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Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı - Son Dakika

Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı

16.06.2021 11:56

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısından önce önündeki Coca-Cola şişelerini kaldırarak su içmeyi önermesinin yankıları devam ederken bu kez Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 20'li yaşlarının başında Müslümanlığı seçen Fransız futbolcu, Avrupa Şampiyonası sponsorları arasında yer alan içki markasına ait şişeyi masadan kaldırdı.

Dünya, Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında önündeki Coca-Cola şişesini masadan kaldırıp su şişesini işaret ederek "Bu yeterli" demesini konuşurken bir dikkat çeken hareket de Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Paul Pogba'dan geldi.

HIZLI BİR HAREKETLE MASADAN KALDIRDI

20'li yaşlarda Müslümanlığı seçen Fransız yıldız, Avrupa Şampiyonası'nın sponsorlarından biri olan içki markasına ait şişeyi masadan kaldırdı. Basın toplantısını beklerken masada duran içki şişesini fark ederek hızlı bir hareketle kaldıran Pogba'nın görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

MÜSLÜMAN OLMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söylemişti. Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekmişti.

"BENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ"

"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm" ifadelerini kullanan Fransız futbolcu sözlerine şöyle devam etmişti;

"Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri."

Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı

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Son Dakika Spor Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Ahmet TORUN: Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Mâide Sûresi 90-91 Cevap Yaz 61 6 Yayından Kaldır
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