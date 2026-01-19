Mustafa Acun Kılıç: Genç Yetenek, Çok Branşlı Başarılar - Son Dakika
Mustafa Acun Kılıç: Genç Yetenek, Çok Branşlı Başarılar

Mustafa Acun Kılıç: Genç Yetenek, Çok Branşlı Başarılar
19.01.2026 09:44
Denizli'nin gururu Mustafa Acun Kılıç, karate ve oryantiringde madalyalar kazanarak dikkat çekti.

Denizli'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç sporcu Mustafa Acun Kılıç, karate ve oryantiringte kazandığı madalyalarla dikkat çekerken, çok yönlü spor kariyeriyle geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

Denizli'nin yetiştirdiği genç yeteneklerden Mustafa Acun Kılıç, uluslararası spor arenasında elde ettiği başarılarla hem şehrinin hem de ülkesinin gururu oldu. Balkan Karate Şampiyonası'nda 12 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Kılıç, aynı zamanda oryantiring branşında altın madalyaya uzanarak çift branşta üstün bir performans sergiledi.

Başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Kılıç, hedeflerinin daha da büyük olduğunu belirterek, "Sıradaki hedefim dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.

Spor kariyerinde çok yönlü bir profile sahip olan Mustafa Acun Kılıç, futbol liginde ilk sekiz takım arasında stoper pozisyonunda forma giyerken, geçmişte cimnastikle de ilgilendi. Sporculuğunun yanı sıra sinema ve dizi projelerinden teklifler alan genç sporcu, ilerleyen dönemde bu alanda da kendini denemeyi planlıyor. Azmi, disiplini ve elde ettiği başarılarla Türk sporuna umut veren Mustafa Acun Kılıç, spor camiası tarafından ilgiyle takip ediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

